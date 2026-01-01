Учёные обнаружили в Прикамье ранее неизвестную пещеру Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

В Пермском крае завершилась комплексная географическая экспедиция «По следам Э.К. Гофмана — Река Вишера». В состав исследовательской группы, насчитывавшей 45 специалистов разных направлений, входили географы, геологи, биологи, историки и социологи. Они преодолели 200 км по Вишере на аэролодках, катамаранах и лодках.

Организатором экспедиции стало Пермское отделение Русского географического общества. В работе приняли участие учёные из Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).

«Это самое масштабное исследование Вишеры за последние полвека», — подчеркнул председатель Пермского отделения Русского географического общества и декан географического факультета ПГНИУ Андрей Зайцев. — Основная цель — собрать научные данные для развития туризма, который не наносит вреда местной экосистеме».

Как сообщили в пресс-службе вуза, в ходе экспедиции были собраны полные данные о 147 туристических стоянках. Специалисты картографировали и частично оцифровали их с помощью лазерного сканирования. Это позволит прогнозировать безопасность стоянок во время паводков.

Гидрологи провели комплексное обследование участка Вишеры от 71-го квартала до базы отдыха «Ветлан». Они изучили гидрографические, гидродинамические и физико-химические характеристики реки и её притоков. Полученные данные помогут определить безопасные места для забора воды туристами.

Геологи ПГНИУ с использованием современного оборудования обнаружили новую подземную полость длиной 10 м в районе камня Ветлан. Предположительно, это пещера. Также впервые были созданы цифровые модели известных пещер с помощью лазерного сканирования.

Учёные взяли пробы зоопланктона и зообентоса на перекатах Вишеры. Это поможет оценить уровень развития кормовой базы и обилие молоди рыб, а также уточнить распределение водных биологических ресурсов.

Геоботаники обследовали 22 объекта на территории природного парка «Пермский». Они обнаружили и изучили местообитания редких и охраняемых видов, таких как венерин башмачок настоящий, пион уклоняющийся и дремлик тёмно-красный.

Почвоведы собрали образцы почв и плёночные монолиты. Это позволит уточнить почвенную карту района и оценить экологическое состояние почвы. В рамках энтомологического исследования было взято 27 проб насекомых.

Исследователи использовали ультразвуковые детекторы и методы акустического анализа для изучения подземных убежищ рукокрылых в долине Вишеры. Полученные данные помогут уточнить видовой состав и численность летучих мышей, а также разработать меры их охраны.

Социологическое исследование включало опрос местных жителей и туристов на участке Вишеры. Было опрошено 219 туристов и 100 жителей из Вёлса, Ваи, Мутихи, Акчима, Сыпучи, Вишерогорска и Романихи. Было проведено более 20 интервью и осуществлено включённое наблюдение. Исследование продолжится в Красновишерске до 9 июля.

Во время экспедиции собирали информацию для путеводителя «Вишера», который выпустит издательство «Маматов». На основе полевых данных был создан фотобанк из 3600 фото- и видеоматериалов. Они станут основой для семи тематических маршрутов с элементами дополненной реальности (AR), охватывающих географию, историю, археологию, геологию, биологию, ботанику и спелеологию.

Отдельным направлением работы стала VR-экскурсия по живописным уголкам Вишеры. Её подготовили ребята из Школы креативных индустрий Перми. Проект включает съёмку, фотографии и интервью с исследователями. Это станет стимулом для развития туризма и популяризации маршрута.

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