От укусов клещей в Пермском крае пострадали более 14,7 тысячи человек Наибольшее число нападений клещей произошло при посещении леса Поделиться Твитнуть

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С начала сезона в медицинские учреждения Пермского края поступило 14 705 обращений граждан (в том числе 2275 детей), пострадавших от укусов клещей, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Случаи нападения клещей зафиксированы во всех районах края. Наибольшее число обращений зарегистрировано в Пермском районе (1960 случаев), Перми (1480 случаев) и Добрянском районе (1004 случая).

На 27-й неделе наибольшее число нападений клещей произошло при посещении леса (65,2%), индивидуальных садов (20,7%), придомовых территорий (10,9%) и других мест (3,2%).

По результатам лабораторных исследований клещей, удаленных с пострадавших, было выявлено, что 52,9% из них инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом; 2,8% — моноцитарным эрлихиозом человека; 1,4% — клещевым вирусным энцефалитом; 1% — гранулоцитарным анаплазмозом человека.

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