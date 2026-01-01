За 8 июля в Пермском крае потушили девять пожаров Один человек получил травмы Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Пермскому краю, за 8 июля в регионе потушили девять пожаров. Два возгорания произошли в Добрянском, Лысьвенском и Оханском муниципальных округах, по одному — в Перми, Чайковском и Кунгурском муниципальных округах. Пострадавших нет, но один человек получил травмы.

В ведомстве напомнили, что при первых признаках пожара нужно немедленно звонить по номерам «01», «101», «112»; владельцам земельных участков, включая дачные и садовые, следует регулярно убирать мусор, сухую растительность и косить траву.

«Помните, что за нарушение правил пожарной безопасности предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тыс. руб., для должностных лиц до 30 тыс., для организаций до 400 тыс. руб.», — предупредили в МЧС.

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