О трудностях при заправке машины заявили 63% автолюбителей Прикамья Более половины из них считают ситуацию терпимой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным проведённого в июле опроса автомобильного сайта «Дром», 63% автолюбителей в Пермском крае сообщили о трудностях при заправке машины. Из них 24% испытали значительные проблемы, а 39% сочли ситуацию терпимой.

Лишь 37% водителей из Пермского края не столкнулись с проблемами при заправке. Из них 10% отметили общую сложную ситуацию, но лично не испытали трудностей, а 27% заявили, что у них всё в порядке.

В России больше всего проблем с топливом испытывали автолюбители Крыма (88%), Забайкальского (82%) и Краснодарского края (68%). Сложности с заправкой машины были признаны «терпимыми» в основном водителями из Ленинградской области (52%), Санкт-Петербурга (49%) и Бурятии (48%). Большинство водителей из Курганской области (28%), Якутии (23%) и Ленинградской области (19%) ещё не сталкивались с проблемами, но слышали о них. Ответ «всё нормально» чаще всего выбирали автолюбители из Амурской (55%) и Сахалинской (52%) областей, а также Хабаровского края (50%).

В опросе участвовали более 12 тыс. респондентов.

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