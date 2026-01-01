Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии июля в Перми
Сервис по поиску работы и подбору персонала SuperJob проанализировал предложения июля в Перми и определил наиболее привлекательные вакансии.
В Перми среди самых высокооплачиваемых вакансий июля лидирует позиция менеджера активных продаж в сфере финансовых услуг. Соискателю предлагают зарплату от 100 тыс. руб., полис ДМС и возможность удаленной работы.
На втором месте — директор магазина в крупной розничной сети с доходом от 97 до 126 тыс. руб. и премиями.
Третье место занимает вакансия водителя-курьера с окладом от 92 тыс. руб.
В рейтинг также вошла вакансия врача ультразвуковой диагностики с зарплатой от 90 тыс. руб. и льготным медицинским обслуживанием.
Замыкает топ вакансия парикмахера с доходом от 90 до 300 тыс. руб., полисом ДМС и компенсацией питания.
Наиболее высокооплачиваемые вакансии июля включают позиции в здравоохранении, промышленности, строительстве, продажах, IT, а также для квалифицированных рабочих и водителей.
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