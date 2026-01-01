В Краснокамске из-за реконструкции сетей ограничат движение транспорта Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В связи с реконструкцией коммунальных сетей на ул. К. Либкнехта и участке ул. Большевистской в Краснокамске будет временно ограничено движение транспорта. С 7 июля и до особого распоряжения изменены схемы движения автобусов № 150 и 205. Об этом сообщает минтранс региона.

Маршрут № 150, соединяющий д. Конец Бор, автовокзал Краснокамска и автовокзал Перми, теперь следует по следующему маршруту: от конечной остановки в д. Конец Бор автобус движется по ул. Калинина, затем по ул. Школьной и далее по ул. Большевистской, минуя пл. Гознака. Конечная остановка остаётся прежней — автовокзал Краснокамска.

Маршрут № 205, связывающий пл. Гознака, Краснокамск и ст. Курья, сокращён до автовокзала Краснокамска. Автобусная остановка «Площадь Гознака» исключена из маршрута, вместо неё добавлена новая остановка «Магазин "Мастер».

Пассажиров просят принять эту информацию во внимание при планировании поездок.

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