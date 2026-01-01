Пермячка завоевала золото на Первенстве Европы по плаванию Поделиться Твитнуть

фото: ЦСП Пермского края

Кира Манохина одержала победу на Первенстве Европы по плаванию. Турнир проходил в Германии.

В составе российской команды наша спортсменка выиграла комбинированную эстафету 4х100 м.

Манохина выступала на заключительном этапе.

Тренировки Киры Манохиной проходят в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь», где её наставником является Андрей Орехов.

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