Пермячка завоевала золото на Первенстве Европы по плаванию
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Кира Манохина одержала победу на Первенстве Европы по плаванию. Турнир проходил в Германии.
В составе российской команды наша спортсменка выиграла комбинированную эстафету 4х100 м.
Манохина выступала на заключительном этапе.
Тренировки Киры Манохиной проходят в спортивном комплексе «Олимпия-Пермь», где её наставником является Андрей Орехов.
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