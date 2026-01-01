Пермское УФАС признало ненадлежащей рекламу комиссионного магазина «Гарант» Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Пермское антимонопольное ведомство выявило нарушение в рекламе комиссионного магазина «Гарант» в Перми.

В рекламных материалах, направленных на привлечение клиентов и продвижение услуг магазина, содержалось утверждение «лучше, чем ломбард». Подобная формулировка, по мнению специалистов УФАС, является некорректным сравнением и вводит потребителей в заблуждение.

Согласно российскому законодательству, в рекламе запрещено распространять недостоверные сведения о преимуществах рекламируемых товаров или услуг перед предложениями других продавцов. Использование слов «самый», «лучший», «первый» или «номер один» допускается только при условии указания конкретного критерия сравнения, который имеет объективное подтверждение. В случае с рекламой магазина «Гарант» такое подтверждение отсутствовало.

По итогам рассмотрения дела Пермское УФАС признало рекламу нарушающей положения Закона о рекламе. Рекламодателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Кроме того, ему грозит административная ответственность в соответствии с КоАП РФ.

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