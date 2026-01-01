Гроза ожидается в Пермском крае 9 июля Поделиться Твитнуть

По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, вечером 9 июля местами на юге Пермского края прогнозируется гроза. Главное управление МЧС России по Пермскому краю призывает жителей региона соблюдать меры предосторожности.

Находясь в помещении, рекомендуется закрыть окна, двери и дымоходы, отключить электроприборы и соблюдать требования пожарной безопасности. Во время грозы не стоит находиться рядом с окнами, а мобильный телефон лучше убрать подальше. Если необходимо поговорить, рекомендуется использовать громкую связь — принимать звонки, особенно прикладывая устройство к уху, в этот момент небезопасно.

Если гроза застала вас на улице, нужно как можно скорее найти укрытие — подойдёт ближайшее здание, магазин или кафе. Если непогода застала в автомобиле, следует остановиться и переждать её, не открывая окон.

МЧС призывает жителей Пермского края быть внимательными и осторожными, а также сообщить о прогнозируемом погодном явлении родным и близким.

Телефон вызова экстренных служб:

— «01» — со стационарного телефона;

— «101» или «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Пермскому краю: 8 (342) 258-40-02.

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