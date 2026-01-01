Бастрыкин поставил на контроль ремонт дороги в Прикамье Поделиться Твитнуть

Александр Бастрыкин / фото: pulse.mail.ru

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела, возбужденного из-за ненадлежащего состояния дорожной инфраструктуры в д. Русалевка Чайковского городского округа Пермского края. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Известно, что дорога в населенном пункте длительное время находится в критическом состоянии: асфальтовое покрытие полностью отсутствует, а грунтовое полотно в дождливую погоду размывается, покрываясь глубокими ямами и колеями. Из-за этого передвижение пешеходов и проезд транспорта серьезно затруднены.

Компетентные органы никаких мер по проведению ремонтных работ не принимали. По данному факту Следственным управлением СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание докладывать о предварительных и окончательных результатах расследования.

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