Пермскую судоверфь возглавил Алексей Наумов На этом посту он сменил Николая Малухина Поделиться Твитнуть

Фонд развития Пермского края

8 июля 2026 года совет директоров ООО «Пермская судоверфь» назначил Алексея Наумова на пост генерального директора. Теперь развивать предприятие, учредителями которого выступают АО «ФРПК» и компания «Эмпериум» (АФК «Система»), будет новый руководитель. На этом посту он сменил Николая Малухина, покинувшего периметр Группы «Эмпериум».





Алексей Наумов работает в структурах «Эмпериума» с 2022 года. Изначально он курировал проект строительства инновационных электросудов «Экобас» для первого регулярного пассажирского маршрута в Москве, имея за плечами уже около 10 лет опыта в судостроении. С 2024 года Наумов занимал должность заместителя директора по подготовке производства на верфи «Эмпериум» в городе Отрадное (Ленинградская обл.).





Там он успешно организовал новое производство в п. Фёдоровское и выстроил работу планово-диспетчерской службы.





Генеральный директор Группы «Эмпериум» Андрей Бубнов поблагодарил Николая Малухина за успешное завершение этапа восстановления и модернизации пермской площадки. По словам Бубнова, теперь перед верфью стоит новая стратегическая цель — выход на серийное производство судов. Ключевой задачей Алексея Наумова станет строительство головного судна проекта «Москва 2.0». «Опыт Алексея в организации производства судов этого проекта критически важен для повышения эффективности верфи и укрепления наших рыночных позиций», — подчеркнул глава «Эмпериума».





Алексей Наумов отметил, что для него большая честь руководить предприятием с богатой историей и сильной командой. «Наш приоритет — сохранить и приумножить производственный потенциал, завершить модернизацию и сфокусироваться на выполнении производственной программы и серийном строительстве современных судов», — резюмировал новый гендиректор.

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