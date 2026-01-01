В Прикамье на оперштабе обсудили топливную обеспеченность приоритетных отраслей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми 8 июля прошло заседание регионального оперативного штаба, посвященное вопросам снабжения топливом социально значимых и критически важных объектов. В повестку вошли обеспечение горючим учреждений здравоохранения и образования, предприятий ЖКХ, агропромышленного комплекса, а также стратегически важных производств Пермского края.

Ключевым вопросом стало функционирование пермского общественного транспорта. Перевозки в краевой столице идут в штатном режиме: 85% городского автопарка использует газомоторное топливо, оставшаяся часть работает на дизеле. Межмуниципальные маршруты обслуживают автобусы большого класса на метане и дизельном топливе. Министерству транспорта Пермского края поручено проработать с перевозчиками вопросы своевременной заправки подвижного состава. Руководителям муниципальных образований рекомендовано держать на личном контроле транспортное сообщение и оперативно реагировать на возникающие запросы.

Участники совещания также обсудили ситуацию с наличием топлива на автозаправочных станциях Пермского края, включая крупные федеральные и локальные сети. По данным Пермского управления ФАС, за прошедшую неделю компания «Лукойл» увеличила объемы поставок бензина в регион, что подтверждено самим оператором. Приоритетное направление поставок сосредоточено в территориях, где доминируют АЗС данной компании. Для бесперебойного снабжения станций логистические процессы были оптимизированы. Кроме того, на самих заправках планируется увеличить количество персонала, в частности привлечь дополнительных операторов в преддверии выходных, для предотвращения очередей.

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