В Прикамье выставят на торги 30 памятников архитектуры по цене от 1 рубля за метр Власти готовы отдать на льготных условиях объекты в Чердынском, Ильинском, Осинском и других округах Поделиться Твитнуть

Фото: Государственная инспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края / vk.com/nasledie_perm

В Пермском крае в 2026 году планируется реализовать масштабную программу приватизации исторических зданий. На аукционы выставят порядка 30 объектов культурного наследия. Об этом сообщает портал v-kurse.ru со ссылкой на Инспекцию по охране объектов культурного наследия.

Для привлечения инвесторов используется специальный формат торгов: начальная цена лотов составляет всего 1 руб. за 1 кв. м площади здания. В настоящее время процедуры уже запущены для ансамбля из четырех зданий «Усадьба купца Алина (Большого)», амбара усадьбы лесопромышленника Г.П. Гусева в Чердыни, а также «Дома Е.И. Серебренникова», «Дома князя Голицына» в поселке Ильинский и «Флигеля купца Лаптева с воротами» в Перми.

Условия сделки строго регламентированы. Новый собственник обязан провести полную реставрацию объекта и обеспечить его сохранность как памятника архитектуры. Для тех, кто не готов выкупать здание сразу, действует альтернативная программа льготной аренды, работающая в регионе с 2020 года. Объекты можно взять в пользование на срок до 49 лет по ставке от 1 руб. при аналогичных обязательствах по реставрации. Кроме того, инвесторам доступна программа кредитования ремонтных работ под 6-9% годовых. В аренду предлагаются такие объекты, как «Типография М.А. Тарасова» и «Дом господский» в Усолье, а также «Электростанция на р. Кува» в Кудымкаре.

Программа успешно реализуется на практике. Так, здание бывшей поликлиники №1 — «Дом Пермского инженерного товарищества» по ул. Пермской, 45 — взято в аренду компанией ООО «Проминком». Инвестор заменил окна, отреставрировал фасад и завершает работы во внутренних помещениях. Ещё один пример — «Дом С.Е. Грацинского» (ул. 25 Октября, 47), где вместо детской поликлиники теперь работает кафе Lemon tree.

Ряд проектов уже полностью завершён. В частности, в историческом «Доме подрядчика Н.К. Крылова» (ул. Куйбышева, 46) разместились компания кадастровых работ «СтройЗемНедвижимость» и Пермский центр оценки. В «Доме общественного собрания» в Добрянке (ул. Советская, 13) открылся ресторан «Дом собраний» с интерьером в стиле эклектика от дизайнера Олеси Редикульцевой. На втором этаже здания владельцы планируют открыть мини-гостиницу. В «Доме А.Е. Третьяковой» (ул. Советская, 32) работал одноименный ресторан, закрывшийся весной текущего года.

Сейчас власти региона ведут подготовку к новым торгам на льготных условиях в Чердынском, Ильинском, Добрянском, Осинском и других муниципальных образованиях.

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