В Пермском крае построят крупнейший в России завод диализных растворов Инвестиции в проект превысят 5 млрд рублей Поделиться Твитнуть

Фото: правительство Пермского края / permkrai.ru

На XVI Международной промышленной выставке «Иннопром-2026» правительство Пермского края и фармацевтическая компания ООО «Фармасинтез-Пермь» подписали соглашение о строительстве нового производственного комплекса. Проект будет реализован на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Пермь».

Предприятие, инвестиции в которое превысят 5 млрд руб., станет крупнейшим в стране по выпуску растворов для перитонеального диализа — современного метода лечения пациентов с почечной недостаточностью. Запуск производства запланирован до конца 2030 года.

«Мы строим завод под конкретную задачу: российские пациенты, которым назначен перитонеальный диализ, должны быть обеспечены качественным отечественным препаратом. Объём закладываем с расчетом на рост числа назначений этого метода», — отметил президент группы компаний «Фармасинтез» Викрам Пуния.

По данным регионального минздрава, главное преимущество перитонеального диализа заключается в том, что процедура проводится пациентом самостоятельно на дому после врачебного инструктажа. Это позволяет людям отказаться от необходимости трижды в неделю посещать специализированные центры. Такой формат особенно актуален для жителей отдаленных территорий Прикамья, которых ранее приходилось доставлять на лечение в другие округа или краевую столицу.

Реализация проекта направлена на укрепление лекарственной безопасности страны и соответствует задачам Стратегии развития фармацевтической промышленности «Фарма-2030», а также национального проекта «Новые технологии сбережения здоровья». В церемонии подписания соглашения принял участие министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

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