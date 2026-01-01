Более 90% акций машзавода в Пермском крае перешли в залог структуре Сбербанка Поделиться Твитнуть

АО «Александровский машиностроительный завод» (АМЗ) обнародовал итоги годового собрания акционеров. На заседании был утверждён новый состав совета директоров, в который вошли семь человек. Возглавляет совет владелец и генеральный директор предприятия Артур Маркарян. В совет также вошли Анна Федотова, Андраник Маркарян, Елена Мальцева, Владимир Тунегов, Олег Малахов и Артем Яковлев.

Артур Маркарян пояснил изданию «Коммерсантъ-Прикамью», что Олег Малахов и Артем Яковлев представляют интересы Сбербанка. Решение о передаче более 90% акций в залог структуре банка было принято в рамках соглашения о финансовом оздоровлении предприятия. «В это соглашение входят как корпоративные, так и кредитные договоренности», — подчеркнул руководитель АМЗ. Также в залог у Сбербанка находится движимое имущество стоимостью свыше 1,5 млрд руб.

На собрании акционеров было решено заключить ряд сделок в интересах ООО «Александровск конвейер сервис» (ООО «АКС»), которое на 100% принадлежит АМЗ. АКС является торговой компанией предприятия и выгодоприобретателем по договорам поручительства с ООО «СБК МП». По этим договорам «дочка» АМЗ получит 1,13 млрд руб. для выполнения обязательств по займам, пополнения оборотного капитала и контрактного финансирования. Процентная ставка по кредитам плавающая. Средства будут направлены на погашение основного долга, уплату процентов, неустоек, оплату судебных расходов и другие цели. Договоры поручительства действуют до 2034 года.

Согласно данным Rusprofile, ООО «СБК МП» зарегистрировано в Москве в 2023 году. 95% компании принадлежит ООО «СБК Проект», входящему в структуру Сбербанка, а оставшиеся 5% акций находятся в собственности Артура Маркаряна.

АО «АМЗ» — одно из старейших предприятий России, основанное в 1822 году. Завод специализируется на производстве горно-шахтной и горнорудной техники, включая ленточные конвейеры для транспортировки каменного угля, различных руд, строительных материалов, удобрений и пищевой соли. В 2025 году выручка завода снизилась в 2,6 раза до 320,9 млн руб., а чистый убыток вырос на 25%, с 468,2 до 586,3 млн руб. На конец 2025 года активы предприятия составили 2,28 млрд рублей. Финансовые трудности начались в 2015 году, когда контрагенты подали около 30 исков о банкротстве, но все они были отклонены, так как предприятие добровольно погашало задолженность.

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