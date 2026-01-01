Предприятие из Прикамья отправило первую партию продукции в Монголию
Легковые автоприцепы начал поставлять Краснокамский ремонтно-механический завод
Свою продукцию партнёрам из Монголии Краснокамский РМЗ представил на форуме «Дни пермского бизнеса» при содействии регионального Центра поддержки экспорта. Также иностранная делегация посетила производственную площадку предприятия. Итогом визита и переговоров стала поставка партии легковых автоприцепов из Прикамья в Монголию, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Краснокамский РМЗ занимается выпуском машиностроительной продукции: сельскохозяйственной техники, автоприцепов, логистического оборудования и т.д. На протяжении нескольких лет предприятие развивает экспорт и сотрудничает с Центром поддержки экспорта Пермского края: принимает участие в бизнес-миссиях и международных выставках, получает услуги по поиску иностранных партнёров, сопровождению экспортных контрактов и организации поставок.
В 2026 году Краснокамский РМЗ получил пятый сертификат «Сделано в России» в категории «Надёжность».
По словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерины Ерохиной, организация переговоров приносит реальные результаты в виде экспортных контрактов.
«Поставка продукции Краснокамского РМЗ в Монголию — хороший пример того, как деловые встречи перерастают в конкретные экспортные проекты», — отметила она.
Добавим, что развитие экспорта идёт в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это одно из приоритетных направлений работы правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина.
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