Предприятие из Прикамья отправило первую партию продукции в Монголию Легковые автоприцепы начал поставлять Краснокамский ремонтно-механический завод Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Свою продукцию партнёрам из Монголии Краснокамский РМЗ представил на форуме «Дни пермского бизнеса» при содействии регионального Центра поддержки экспорта. Также иностранная делегация посетила производственную площадку предприятия. Итогом визита и переговоров стала поставка партии легковых автоприцепов из Прикамья в Монголию, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Краснокамский РМЗ занимается выпуском машиностроительной продукции: сельскохозяйственной техники, автоприцепов, логистического оборудования и т.д. На протяжении нескольких лет предприятие развивает экспорт и сотрудничает с Центром поддержки экспорта Пермского края: принимает участие в бизнес-миссиях и международных выставках, получает услуги по поиску иностранных партнёров, сопровождению экспортных контрактов и организации поставок.

В 2026 году Краснокамский РМЗ получил пятый сертификат «Сделано в России» в категории «Надёжность».

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Пермского края Екатерины Ерохиной, организация переговоров приносит реальные результаты в виде экспортных контрактов.

«Поставка продукции Краснокамского РМЗ в Монголию — хороший пример того, как деловые встречи перерастают в конкретные экспортные проекты», — отметила она.

Добавим, что развитие экспорта идёт в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Это одно из приоритетных направлений работы правительства Пермского края под руководством губернатора Дмитрия Махонина.

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