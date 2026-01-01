Из Пермского края в Башкортостан вывезли 60 кубов хвойной древесины без сертификатов В партии могли быть карантинные вредители — еловые жуки-усачи Поделиться Твитнуть

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю получило материалы проверки от межмуниципального отдела МВД России «Кунгурский». Проверка касалась перевозки лесопродукции без карантинных сертификатов за пределы региона.

Выяснилось, что 16 июня 2026 года компания ООО «Сивалеспром» вывезла из карантинной фитосанитарной зоны Кунгурского муниципального округа Пермского края 60 кубометров еловых и пихтовых балансов в Республику Башкортостан без соответствующих карантинных документов.

Отмечается, что на территории Кунгурского округа Пермского края установлены карантинные фитосанитарные зоны из-за карантинных вредителей леса рода Монохамус (еловых жуков-усачей). Вывоз подкарантинной продукции разрешён только при наличии карантинного сертификата.

6 июля 2026 года Управление направило ООО предостережение о недопустимости нарушения установленных правил.

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