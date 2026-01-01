В Прикамье скончался госинспектор Россельхознадзора с 23-летним стажем Поделиться Твитнуть

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В Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю с прискорбием сообщили о кончине 7 июля госинспектора Максима Тепленина.

«Коллектив Россельхознадзора глубоко скорбит о невосполнимой утрате и выражает искренние соболезнования родным и близким», — заявили в ведомстве.

Максим Тепленин родился 17 октября 1976 года в Перми. В 2002 году окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию им. Д.Н. Прянишникова, получив квалификацию учёного агронома.

Максим Тепленин начал свою карьеру в Россельхознадзоре в 2005 году в должности ведущего специалиста отдела надзора за карантином растений. В дальнейшем занимал различные руководящие посты. С 27 апреля 2021 года исполнял обязанности государственного инспектора в отделе фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

Его общий стаж госслужбы составил 23 года.





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