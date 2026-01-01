В Пермском крае оштрафован владелец зоотеатра «Парад обезьян» Поделиться Твитнуть

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Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю оштрафовало индивидуального предпринимателя Мангалова за проведение выставки животных без соответствующей лицензии в ТРЦ «Миллениум» в Березниках.

В материалах проверки сказано, что ИП Мангалов с 17 по 30 июня использовал животных в передвижном контактном зоопарке «Зоотеатр «Парад обезьян».

В нём содержатся различные животные, включая игрунку белоухую, шиншилл, кроликов, попугаев Ара, варана, полоза, бородатую агаму, игуану, питона, сурикатов, мартышку браза, кошачьих лемуров, мартышку белоносую, бурого лемура, хохлатого мангобея, енота, кенгуру альбиносов, анаконду, тамарина краснорукого, эдипова тамарина, карликовую игрунку (мармозетку) и лемура лори.

Оказалось, что все эти звери не были осмотрены ветеринарами, у них отсутствовали необходимые паспорта. Кормление осуществлялось фруктами и овощами (яблоки, морковь, капуста), а также кормом для собак промышленного производства, на который не было ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, не было ветеринарных сопроводительных документов на самих животных.

Также проверяющим не показали журналы уборки помещений, утвержденные планы мероприятий по дератизации и дезинсекции. Не были установлены и утверждены кормовой рацион и режим кормления животных, а также перечень животных, которые могли контактировать с посетителями.

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