Более 60% жителей Пермского края имеют финансовую подушку безопасности Однако запас прочности оказался непродолжительным Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Большинство жителей Пермского края — 62% — имеют сбережения на случай форс-мажора. Однако финансовая устойчивость многих из них остается крайне хрупкой: у каждого третьего запас прочности рассчитан максимум на четыре недели жизни без привычного дохода.

Такие данные приводятся в совместном исследовании аналитиков платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и Группы «Ренессанс Страхование». Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в июне 2026 года среди 1,7 тыс. соискателей.

Несмотря на наличие накоплений, жители региона недовольны их объёмом. Только 13% считают достаточным иметь заначку на месяц или меньше. Треть респондентов (около 33%) ориентируются на подушку безопасности сроком от трех до шести месяцев, а почти половина опрошенных (44%) убеждены, что для чувства защищенности им необходимо держать на счету не менее шести своих зарплат.

В реальности накопления свыше полугода есть лишь у одного из десяти пермяков. Ещё 13% смогут продержаться один-три месяца, а 3% — от трех до шести месяцев.

Для сравнения, Пермский край уступил лидерство по уровню сберегательного поведения Ростовской области (там запасы есть у 75% граждан), Санкт-Петербургу (66%) и Красноярскому краю (65%). При этом активнее всего сформировать денежный резерв мечтают жители Омской области — там 55% людей пока вообще ничего не откладывают.

Треть участников опроса признались, что хотели бы иметь финансовую подушку, но не могут ее создать. Главной причиной 67% назвали низкий доход, который уходит на базовые нужды. Еще 27% пожаловались на нестабильность заработка. По 20% указали на постоянные непредвиденные расходы или отсутствие финансовой дисциплины.

Интересно, что с дисциплиной чаще всего не справляются молодые люди: о проблемах с самоконтролем заявили 16% россиян 18-24 лет против всего 7% среди тех, кто старше 45. Старшее поколение планирует бюджет более прагматично: только 11% пенсионеров винят во всем внезапные траты, тогда как среди миллениалов и зумеров таких 27% и 22% соответственно. В итоге накоплениями не располагает 53% молодёжи и лишь 28% людей старше 45 лет. Минимальный месячный запас чаще всего встречается у пенсионеров (40%), а солидный резерв в размере нескольких окладов уже сформировал каждый пятый россиянин старшего возраста.

«Копить получается не у всех, доход часто не оставляет запаса на непредвиденные траты. Разумная альтернатива подушке безопасности — закрыть риск «черного дня» полисом», — считает управляющий директор «Ренессанс страхование» Артем Искра.

Эксперты рынка труда видят в этих цифрах прямую угрозу качеству карьеры. Директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова отмечает, что короткий горизонт планирования сужает пространство для манёвра при смене работы. Когда денег хватает всего на месяц, соискатель вынужден быстрее соглашаться на любое доступное предложение вместо поиска идеального места. Финансовый резерв становится фактором, который позволяет осознанно выстраивать карьерную траекторию и снижает тревожность в периоды профессиональных изменений.

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