В Перми подешевела аренда двух- и трёхкомнатных квартир В ближайшие месяцы можно ожидать роста арендных ставок в большинстве городов РФ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам первого полугодия 2026 года специалисты федерального портала «Мир квартир», изучив данные по аренде жилья в 70 городах РФ, пришли к выводу, что период охлаждения на рынке, наступивший после бурного роста цен на аренду жилья в 2024 году, всё ещё продолжается. Но наметились и положительные тенденции.

В среднем по всем городам стоимость аренды однокомнатных квартир снизилась на 0,5% и теперь составляет 27,1 тыс. руб./мес. На 0,1% снизилась арендная плата за двухкомнатные квартиры (33,9 тыс. руб./мес.), а вот аренда трехкомнатных квартир за полгода выросла на 1,5%, до 43,1 тыс. руб./мес.

В Перми динамика было другой. Аренда «однушек» подорожала на 0,8%, до 26 552 руб./мес, а вот «двушки» и «трёшки» стали доступнее. Их аренда подешевела на 2,7 и 8,2% соответственно, до 33 504 и 40 991 руб./мес.

«Цены на аренду жилья падали с февраля по май из-за низкой платежеспособности арендаторов. Вероятно, рынок достиг «дна». В июне цены начали расти, возможно, в преддверии высокого сезона, который обычно длится с июля по сентябрь. Предложение на рынке на конец июня было на 15-20% ниже, чем полгода назад. Это означает, что спрос на жилье увеличивается, и в ближайшие месяцы мы можем ожидать роста арендных ставок в большинстве городов», — отмечает Павел Луценко, генеральный директор портала «Мир квартир».

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