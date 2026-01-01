Прокуратура завершила проверку по факту пожара на свалке под Кунгуром Мусор горел на полигоне ТКО почти месяц Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Природоохранная прокуратура Пермского края подвела итоги расследования крупного инцидента на полигоне твердых коммунальных отходов в Кунгурском округе. Огонь, занявший территорию в 5 тыс. кв. м, удалось потушить только спустя почти месяц после возгорания — ликвидация завершилась 11 июня.

Проверка надзорного ведомства показала грубые нарушения со стороны компании-оператора полигона. По данным ведомства, руководство допустило условия для самовозгорания мусора и проигнорировало обязанность сообщить об экологической аварии профильным ведомствам.

В связи с этим директору организации внесли представление с требованием устранить недочёты в работе объекта. Кроме того, по материалам прокуратуры руководителю назначен административный штраф за нарушение правил безопасного обращения с отходами.

«Эксплуатирующей организацией не были приняты достаточные меры по недопущению самовозгорания отходов, а также не было направлено уведомление о происшествии в контрольно-надзорные органы», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

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