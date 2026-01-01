На СВО погиб житель Прикамья Олег Шатров Мужчину похоронят в родной деревне Верещагинского округа Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

В ходе российской спецоперации на территории Украины погиб рядовой ВС РФ, военнослужащий 1-го отделения мотострелкового взвода Олег Шатров. Об этом сообщили в администрации Верещагинского округа на официальной странице в соцсетях.

Олег Шатров родился 7 декабря 1987 года в д. Егорово. Учился в Верещагинской коррекционной школе, а затем работал на ферме. Погиб 20 июля 2025 года. Обстоятельства его смерти не раскрываются.

Администрация округа выразила соболезнования его отцу, жене, брату и двум сёстрам.

Прощание и отпевание — 9 июля в 10:00 в д. Егорово. У дома военнослужащего пройдёт также траурный митинг.

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