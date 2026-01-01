Пермский университет попал в топ-10 вузов России по уровню зарплат выпускников-юристов Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

SuperJob представил рейтинг вузов России по уровню зарплат молодых специалистов, занятых в юридической сфере и окончивших учебные заведения с 2020 по 2025 год.

В топ-10 рейтинга вошёл один пермский вуз — ПГНИУ. Он занял десятое место. Средняя зарплата его выпускников увеличилась за год на 10 тыс. руб., достигнув 120 тыс. руб. в месяц. Отмечается, что 64% выпускников остаются работать в Перми.

Первое же место занял МГИМО: медианная зарплата его выпускников-юристов составляет 230 тыс. руб., что на 5% больше, чем год назад.

Второе место занял МГУ им. Ломоносова (200 тыс. руб.), Третье место разделили СПбГУ и НИУ ВШЭ (180 тыс. руб.).

В рейтинг вошли вузы, выпускники которых в основном трудоустраиваются в корпоративном юридическом консалтинге, судебной системе, прокуратуре, адвокатуре и международном праве.

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