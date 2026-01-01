На пилорамах в Пермском крае обнаружили нелегальных мигрантов из Азии Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

Сотрудники Управления по вопросам миграции краевого ГУ МВД России и их коллеги из местного отдела полиции провели профилактическую операцию в Кудымкарском округе Прикамья. Целью мероприятия было выявление и пресечение нарушений, связанных с нелегальной миграцией.

В нескольких местах переработки древесины были обнаружены граждане одной из азиатских стран, которые работали без необходимых разрешений или не по специальностям, указанным в их патентах. Эти мужчины были привлечены к административной ответственности и оштрафованы, они также подлежат административному выдворению за пределы страны.

Один из работодателей уже оштрафован на 250 тыс. руб. Сейчас решается вопрос о привлечении к ответственности и другого юридического лица, допустившего нарушение миграционного законодательства.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.