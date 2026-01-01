В Прикамье расследуют смерть сотрудника горно-дробильного цеха Поделиться Твитнуть

фото: Инспекция труда в Пермском крае

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В Пермском крае Государственная инспекция труда начала проверку по факту гибели работника на предприятии, которое занимается резкой, обработкой и отделкой камня для дорожного строительства.

Согласно уведомлению от работодателя, 6 июля в 9:30 утра на территории горно-дробильного цеха был найден без сознания электрослесарь 5-го разряда. Прибывшие медики зафиксировали смерть работника.

«Сейчас создается комиссия для выяснения обстоятельств и причин случившегося. В ближайшее время будут изучены документы, касающиеся трудовой деятельности погибшего, включая график работы и отдыха, а также результаты обязательных медицинских осмотров. Также будут запрошены данные судебно-медицинской экспертизы. В случае выявления нарушений трудового законодательства будут приняты соответствующие меры», — заявил врио руководителя Государственной инспекции труда Пермского края Павел Бахтагареев.

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