Семьи с детьми в Пермском крае получили 19 млрд рублей в виде выплат от соцфонда Поделиться Твитнуть

фото: gpointstudio

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С начала 2026 года Отделение Социального фонда России по Пермскому краю направила более 19 млрд руб. 150 тыс. семей с детьми.

В соцфонде напомнили, что в Пермском крае родители могут рассчитывать на различные виды поддержки для своих детей. Среди них выделяются материнский капитал и единое пособие на детей до 17 лет, а также выплаты для беременных женщин. В этом году Отделение фонда направило 4,1 млрд руб. на материнский капитал и 12,8 млрд руб. на единое пособие. Также были выплачены средства на декретный отпуск, уход за ребенком до 1,5 лет и единовременное пособие при рождении ребенка, что составило более 2,7 млрд руб.

Ежедневно сотрудники отделения перечисляют родителям в среднем 100 млн руб.

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