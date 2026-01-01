Задержанного в Перми оператора сим-боксов заподозрили в мошенничестве Поделиться Твитнуть

ГУ МВД по Пермском краю

Константин Долгановский

В процессе расследования уголовного дела по ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала для пропуска трафика или виртуальной телефонной станции, совершенное группой лиц по предварительному сговору» специализированный следственный отдел Управления МВД России по городу Перми выявил факт мошенничества в отношении 39-летней женщины. Злоумышленники, используя современные информационные технологии, обманным путём похитили у потерпевшей более 600 тыс. руб., сообщили в краевой полиции.

Подозреваемым в этом преступлении является ранее несудимый 20-летний молодой человек из Ростовской области. Он был задержан в начале текущего года сотрудниками УУР ГУ МВД России по Пермскому краю, которые совместно с коллегами из Индустриального района краевого центра провели необходимые оперативные мероприятия.

По данным следствия, фигурант откликнулся на предложение о работе, полученное в одном из мессенджеров. По указанию своих кураторов он приехал в Пермь из Ростовской области, снял квартиру и разместил в ней оборудование. Подозреваемый отвечал за бесперебойную работу сим-боксов, активацию, установку и замену сим-карт. Ему было обещано еженедельное вознаграждение в размере 400 долларов, при этом каждые семь дней он должен был менять место жительства. До момента задержания он успел сменить три адреса.

Во время обыска в арендованной квартире полицейские обнаружили три сим-бокса на 32 слота, 542 сим-карты различных операторов сотовой связи, 32 антенны, маршрутизаторы и другое оборудование. В телефоне подозреваемого были найдены переписки с его кураторами.

Кроме того, у 20-летнего молодого человека был подельник — безработный и ранее несудимый гражданин 2007 г.р. Он также был задержан сотрудниками полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, и в настоящее время проводится расследование.

Полиция предупреждает граждан о необходимости избегать сомнительных предложений о лёгком заработке. Сим-боксы часто используются для совершения преступлений телефонными мошенниками. Участие в таких схемах, будь то работа курьером, оператором сим-боксов или дроппером, может привести не к деньгам, а к тюремному заключению.

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