В Пермском крае пятерых школьников удалили с ЕГЭ за использование шпаргалок Поделиться Твитнуть

Ирина Молокотина

В текущем году в Пермском крае во время ЕГЭ пять учеников были отстранены от экзаменов из-за нарушений. По информации, предоставленной ТК «Рифей» Министерством образования Пермского края, школьники принесли с собой шпаргалки и справочные материалы. В связи с этим их удалили с экзамена, а результаты были аннулированы без возможности пересдачи в текущем году.

Материалы, использованные для нарушений, были переданы в управление надзора и контроля в сфере образования министерства для рассмотрения вопроса о возбуждении административного дела по ч. 4 ст. 19.30 КоАП РФ. Нарушителям могут быть назначены штрафы в размере до 5 тыс. руб.

Напомним, в конце июня в Пермском крае завершился основной этап сдачи ЕГЭ. Более ста выпускников показали максимальные результаты, а шестеро из них стали мультистобалльниками.

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