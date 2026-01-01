В Прикамье осуждённого приговорили к 13 годам за спонсирование террористических ячеек Решение вынес Центральный окружной военный суд Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

Фото: скриншот видео, предоставленного пресс-службой Управления ФСБ России по Пермскому краю

В исправительной колонии №1 Пермского края пресечена деятельность заключённого, который продвигал идеи радикального экстремизма. Находясь под надзором ГУФСИН, мужчина не только публично оправдывал терроризм, но и наладил каналы финансовой поддержки для участников международных запрещенных организаций. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФСБ по Пермскому краю

Следственный отдел силового ведомства квалифицировал действия фигуранта сразу по нескольким тяжким статьям: публичные призывы к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК РФ), финансирование терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ) и пропаганда идеологии насилия через СМИ или интернет (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ).

По решению Центрального окружного военного суда Екатеринбурга его признали виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначили лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.