За 7 июля в Пермском крае потушили шесть пожаров Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

По данным Главного управления МЧС России по Пермскому краю, за прошедшие сутки, 7 июля 2026 года, на территории региона было ликвидировано шесть пожаров. Из них по два пожара произошли в Перми и Краснокамском муниципальном округе, а по одному — в Кунгурском и Нытвенском муниципальных округах. Погибших нет, однако один человек получил травмы.

Для предотвращения новых возгораний и стабилизации обстановки с пожарами 7 июля на территории Пермского края 189 профилактических групп, насчитывающих 434 человека, совершили 1663 обхода жилых домов и мест проживания граждан, распространено 2165 листовок с памяткой о правилах поведения при пожаре.





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