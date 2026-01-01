В селе Лобаново под Пермью выставили на аукцион 12 недостроенных домов Начальная цена — 226,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

фото: Фонд развития территорий

Федеральный Фонд развития территорий объявил аукцион на продажу земельных участков с объектами незавершенного строительства в с. Лобаново Пермского края. Дольщики этих домов ранее получили денежные компенсации. Начальная цена — 226,2 млн руб.

На участке площадью 3,7 га по ул. Малахитовой расположены 12 недостроенных трехэтажных домов, в которых планировалось разместить 515 квартир. В лот также входит продажа сети водопровода и канализации. На этой территории разрешено строительство зданий до четырёх этажей. Новому инвестору предстоит оценить состояние конструкций и решить, достраивать дома или демонтировать объекты и возводить новые здания.

Как сообщили в минстрое Прикамья, приём заявок от участников продлится до 27 июля, а сам аукцион состоится в этот же день.

Напомним, ЖК «Первый пермский микрорайон» в Лобаново был самым крупным объектом в Пермском крае по числу пострадавших дольщиков — 393 человека. Строительство домов началось в 2013 году под руководством ООО «КамСтройИнвест», но из-за банкротства застройщика работы были остановлены.

Ранее в Прикамье на торгах было реализовано восемь земельных участков с недостроенными объектами, что позволило вновь использовать эти территории для нового строительства и частично возместить краевому бюджету средства, затраченные на восстановление прав дольщиков.

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