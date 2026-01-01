МОК снял ограничения с российских спортсменов Поделиться Твитнуть

фото из тг-канала министра спорта Михаила Дегтярёва

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение восстановить Олимпийский комитет России в правах. Это решение отменяет предыдущее постановление от 28 марта 2023 года, которое рекомендовало российским спортсменам выступать в нейтральном статусе и запрещало участие в командных соревнованиях. Теперь все проверки на нейтральность спортсменов прекращены. МОК также снял ограничения на проведение международных соревнований в России.

Как сообщил министр спорта Михаил Дегтярёв, спортсмены, возвращающиеся на международную арену, будут временно тестироваться в Международном агентстве по тестированию (ITA) до восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА), что уже активно реализуется.

Дегтярёв напомнил, что на сегодняшний день более 20 международных спортивных федераций уже допускают юниоров под флагом России и с национальным гимном на свои соревнования, а 10 федераций уже не накладывают никаких ограничений.

Российская сборная готовится к участию в юношеских Олимпийских играх в Сенегале под национальным флагом осенью 2026 года и к отбору на летние Олимпийские игры в США в 2028 году. Впереди предстоит большая работа по внедрению решений МОК в международных организациях, отметил глава минспорта.

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