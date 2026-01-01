В Пермском крае 22 АЗС «Нефтехимпрома» перешли на дневной режим работы Установлены лимиты на продажу бензина и дизеля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 7 июля 2026 года 22 АЗС компании «Нефтехимпром» в Пермском крае перешли на дневной режим работы. Эти заправки будут функционировать с 7:00 до 22:00.

Среди них десять заправок в Перми, а также АЗС в Краснокамске, Добрянке, Орде, Горнозаводске, Чайковском, Березниках и Усолье. Полный список опубликован на сайте «Нефтехимпрома».

Остальные автозаправочные станции компании продолжают работать в обычном режиме с технологическими перерывами: с 12:00 до 13:00, с 16:30 до 17:30, с 21:00 до 22:00, а также на время приёма бензовоза.

Напомним, всего у «Нефтехимпрома» около 40 АЗС в регионе.

Для обеспечения достаточного количества топлива для всех клиентов введены ограничения на отпуск.

Для физических лиц установлены следующие лимиты: бензин — 10 литров, дизельное топливо — 40 литров.

Заправка в канистры временно приостановлена.

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