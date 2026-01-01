В Пермском крае 8 июля объявлен режим беспилотной опасности Все экстренные службы приведены в состояние готовности Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае около 9:30 утра 8 июля объявлен режим «Беспилотная опасность». Все экстренные службы приведены в состояние готовности. Об этом сообщили в минтербезе региона.

Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.

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