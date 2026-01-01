В Пермском крае 8 июля объявлен режим беспилотной опасности
Все экстренные службы приведены в состояние готовности
Поделиться
Твитнуть
В Пермском крае около 9:30 утра 8 июля объявлен режим «Беспилотная опасность». Все экстренные службы приведены в состояние готовности. Об этом сообщили в минтербезе региона.
Гражданам рекомендуется сохранять спокойствие. В случае чрезвычайной ситуации следует обращаться по номеру 112.
Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.
Поделиться
Твитнуть