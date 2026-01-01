В Пермь привезут Кубок Гагарина Воспитанник пермского хоккея Никита Кирьянов проведёт автограф-сессию Поделиться Твитнуть

Министерство спорта Пермского края

В среду, 8 июля, столица Прикамья принимает главную награду Континентальной лиги. Легендарный Кубок Гагарина совершит визит в Пермь по инициативе регионального минспорта. Почётную миссию доставки трофея выполнит наш земляк — нападающий ярославского «Локомотива» Никита Кирьянов, прошедший школу прикамского хоккея.

Событие начнется ровно в полдень от стен домашней арены клуба — УДС «Молот». Оттуда стартует необычный городской кортеж: маршрут пролегает по центральным улицам города, а главной его деталью станет парад классических автомобилей ГАЗ-21. На крыше одной из легендарных советских «Волг» будет закреплен драгоценный трофей, позволяя пермякам увидеть его прямо с тротуаров. Финиширует автопробег на тренировочной базе комплекса по адресу ул. Оверятская, 40б.

Для болельщиков двери спортивного объекта откроются во второй половине дня. С 14:00 до 19:00 каждый желающий сможет беспрепятственно пройти в фойе и лично прикоснуться к главному клубному призу Европы и Азии. Главным же событием для фанатов станет встреча с триумфатором: сам Никита Кирьянов проведет автограф-сессию с 14:15 до 16:00.

Пока поклонники будут общаться со звездой, молодёжная команда «Молота» начнёт подготовку к новому сезону. Прямо на льду состоится открытая тренировка коллектива под руководством полностью обновленного тренерского штаба. Возглавили команду местные воспитанники Артём Сурсов и Сергей Пискунов.

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