В Перми сотруднице РУДН грозит 12 лет колонии Её обвиняют в выдаче фиктивных языковых сертификатов мигрантам Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми готовится вынести вердикт по резонансному делу о нелегальной легализации иностранцев. Как сообщает издание properm.ru, на скамье подсудимых оказалась сотрудница Российского университета дружбы народов (РУДН) Татьяна Доппельмайер.

Гособвинитель потребовал для обвиняемой в участии в организованном преступном сообществе максимально сурового наказания — 12 лет реального лишения свободы и штраф в размере 2,5 млн руб. Несмотря на то что женщина заключила досудебное соглашение со следствием и активно сотрудничала с правоохранительными органами, прокуратура настаивает на реальном сроке.

Согласно материалам дела, с 2021 по 2024 год масштабная криминальная сеть охватила сразу несколько регионов России: Пермь, Москву, Тулу, Самару и Калужскую область. В состав группы входили 17 человек, среди которых сотрудники международного центра языкового тестирования при РУДН, предприниматели и посредники. Схема работала просто: за денежное вознаграждение от 3,2 до 5 тысяч рублей участникам выдавались официальные сертификаты о знании русского языка, истории и законодательства РФ без фактической проверки знаний. На основании этих подложных документов не менее 500 мигрантов смогли беспрепятственно оформить патенты, получить разрешения на временное проживание, виды на жительство и российское гражданство.

Дело о массовой выдаче фальшивых документов насчитывает 17 фигурантов. Правосудие пока не коснулось всех участников: двое обвиняемых, включая гражданина Китая, скрылись от следствия и объявлены в розыск. При этом ряд сообщников, признавших вину и пошедших на сделку со следствием, уже получили судебные решения. Так, учредитель пермского центра «Авангард» Светлана Даева была приговорена к условному сроку в 4 года и 9 месяцев со штрафом в 3 млн руб.

Основные организаторы криминального бизнеса остаются под судом. Уголовные дела в отношении других членов группировки распределены между судами по территориальному признаку и рассматриваются в Москве, а также Калужской и Тульской областях. Ключевые фигуры схемы — директор центра Максим Алексеев и его бывший руководитель Ринат Горяинов — ожидают оглашения приговора в Гагаринском суде Москвы.

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