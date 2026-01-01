В пермском аэропорту начались работы по асфальтированию перрона и путей руления Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

В пермском аэропорту Большое Савино продолжается масштабная реконструкция аэродромной инфраструктуры. Специалисты приступили к асфальтированию перрона и путей руления. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Проект включает в себя полное обустройство перрона, рулёжной дорожки С, инженерных сетей, освещения, а также монтаж систем молниезащиты, заземления и сигнальных огней. Строители уже демонтировали 15 тыс. кубометров старого покрытия, измельчили его в крошку для основания будущего полотна и заменили около 200 тыс. кубометров грунта.

Фото: пресс-служба Минтранса Пермского края

Для защиты от перепадов температур специалисты заменили естественное основание слоем измельченного бетона толщиной 50 см и отсыпали противопучинистый слой из щебеночно-песчаной смеси толщиной 2 м. В ближайшее время поверх уложат слой щебня (25 см) и четыре слоя асфальта общей толщиной еще 25 см.

На сегодняшний день на путях руления завершены все земляные работы, а этап асфальтирования пройден на 35%. На перроне устройство защитного слоя почти завершено, уложено 10% асфальтового покрытия. Что касается рулёжной дорожки С, то на ней засыпка котлована выполнена на 78%, защитный слой — на 36%. Параллельно ведётся переустройство сетей связи.

Заказчиком реконструкции выступает ФКУ «Дирекция государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития транспортной инфраструктуры», генподрядчиком является АО «Уралмостострой».

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