В Прикамье состоялись межведомственные учения по ликвидации очагов сапа лошадей В них приняла участие преподаватель Пермского института ФСИН России Поделиться Твитнуть

Фото: Пермский институт ФСИН России /vk.com/pifsinrf

В Нытве прошли региональные командно-штабные учения, направленные на ликвидацию очагов опасных заболеваний животных. В мероприятии приняла участие преподаватель кафедры зоотехнии Пермского института ФСИН России Наталья Могильникова.

Как сообщили в пресс-службе вуза, учения были организованы Государственной ветеринарной инспекцией Пермского края. По легенде манёвров, службы отрабатывали алгоритм действий по локализации и ликвидации возможного очага сапа лошадей — опасного инфекционного заболевания. Участники проверили готовность сил и средств, а также взаимодействие исполнительных органов власти, государственных бюджетных учреждений ветеринарии и администраций муниципалитетов.

Фото: Пермский институт ФСИН России /vk.com/pifsinrf

Помимо представителя ведомственного вуза, в тренировке задействовали сотрудников МЧС (21 ОНПР), отдела МВД «Нытвенский», специалистов МКУ «Служба гражданской защиты» и ГБУВК «Нытвенская станция по борьбе с болезнями животных». Также к работе подключились представители ГУФСИН России по Пермскому краю, Пермского военного института войск национальной гвардии и войсковой части 3426.

Цель подобных мероприятий — совершенствование практических навыков участников для максимально быстрой и безопасной изоляции биологических угроз, отметили в пресс-службе Пермского института ФСИН России.

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