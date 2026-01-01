На 90-м году жизни скончалась доцент Пермского университета Ирада Аликина Прощание с ней состоится 8 июля Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ПГНИУ / psu.ru

Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) понёс тяжелую утрату: 6 июля ушла из жизни кандидат географических наук, ветеран труда и один из старейших преподавателей вуза Ирада Якубовна Аликина. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

Ирада Якубовна стояла практически у истоков создания кафедры метеорологии в Пермском университете — она пришла туда работать ассистентом в 1963 году, всего через три года после основания подразделения. Её профессиональный путь начался задолго до этого: окончив с отличием геофак ПГУ в 1959 году, она несколько лет работала инженером-синоптиком на авиаметеостанции в Кудымкаре, обеспечивая безопасность полетов авиации над Коми-Пермяцким округом, а затем прогнозировала погоду для Камского пароходства и энергетиков региона.

За свою научную карьеру Ирада Аликина опубликовала около 70 статей. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию о температурном режиме Урала, а перед самым выходом на пенсию в 2004 году выпустила фундаментальное учебное пособие «Авиационная метеорология», которое стало базовым для профильных студентов.

Коллеги вспоминают её как доброго наставника, отзывчивого друга и человека, беззаветно влюбленного в свое дело. Даже находясь на заслуженном отдыхе, она продолжала интересоваться жизнью факультета и делиться мудростью с молодыми учёными, отметили в пресс-службе вуза.

Прощание с Ирадой Якубовной состоится 8 июля в 13:00 в храме Иконы Божией Матери «Неупиваемая чаша» (ул. Марии Загуменных, 59а).

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