На севере Прикамья в жилом доме обрушились кровля и потолок Следователи СК в Соликамске возбудили уголовное дело Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Соликамске обрушились крыша и потолок в ветхом доме на ул. Осокина. Здание давно признали аварийным, однако управляющая компания не проводила там ремонтные работы, а местные власти игнорировали необходимость расселения людей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

В связи с возникшей ситуацией следственный отдел по Соликамску СУ СК России по Пермскому краю инициировал уголовное разбирательство. Следователи квалифицировали действия ответственных лиц по ч. 1 ст. 238 УК РФ — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сейчас сотрудники ведомства выясняют все обстоятельства произошедшего. Они проводят осмотр места обрушения и дадут правовую оценку бездействию чиновников и коммунальщиков. Главная задача расследования — добиться восстановления жилищных прав жителей разрушающегося дома, отметили в СК по региону.

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