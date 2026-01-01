В Пермском крае с начала года под колесами авто погибли 66 диких животных В минприроды региона назвали территории, где чаще всего происходят такие ДТП Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба ГИБДД по Пермскому краю

С января по июнь 2026 года на дорогах Прикамья произошло множество дорожно-транспортных происшествий с участием представителей фауны. По данным Министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края, которые приводит издание perm.aif.ru, за полгода водители сбили 66 зверей.

Аварии чаще всего фиксируются на трех ключевых направлениях: Пермь—Березники, Кострома—Шарья—Киров—Пермь, а также Чернушка—Тюш. Статистика ведомства показывает, что такие инциденты представляют серьезную угрозу не только для природы, но и для жизни людей. За прошедшие шесть месяцев в подобных ДТП пострадали два человека, еще два случая завершились летальным исходом.

В краевом минприроды обратились к водителям с призывом быть внимательны на дороге, особенно в ночное время суток, поскольку дикие животные могут пересекать автомобильную дорогу в любое время года, а отследить и проконтролировать перемещение диких животных в естественной среде невозможно.

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