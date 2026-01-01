Александр Бастрыкин взял на контроль ремонт аварийного моста в Прикамье Жители села Кояново неоднократно жаловались на состояние транспортной инфраструктуры Поделиться Твитнуть

Скриншот видео из паблика ВК "ЧП ДТП Пермь"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в с. Кояново (Пермский муниципальный округ). Об этом сообщает Информационный центр СК.

Ранее жители села в соцсетях рассказали, что единственный автомобильный мост на Юговском тракте, обеспечивающий доступ к жилым домам, находится в критическом состоянии. Асфальтовое покрытие полностью деформировано, дорожное полотно испещрено глубокими ямами и неровностями. По словам местных жителей, проезд как личного, так и специального транспорта не только затруднен, но и представляет прямую угрозу безопасности участников дорожного движения.

В числе пострадавших от бездорожья — многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Многочисленные обращения граждан в местные органы власти и профильные ведомства годами оставались без ответа, а меры по организации ремонта приняты не были.

После того как информация о проблеме получила широкий общественный резонанс в Сети, председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину детально доложить о ходе процессуальной проверки. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дорог, и проконтролировать реализацию права жителей на качественную транспортную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

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