Александр Бастрыкин взял на контроль ремонт аварийного моста в Прикамье
Жители села Кояново неоднократно жаловались на состояние транспортной инфраструктуры
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин инициировал проверку по факту ненадлежащего состояния транспортной инфраструктуры в с. Кояново (Пермский муниципальный округ). Об этом сообщает Информационный центр СК.
Ранее жители села в соцсетях рассказали, что единственный автомобильный мост на Юговском тракте, обеспечивающий доступ к жилым домам, находится в критическом состоянии. Асфальтовое покрытие полностью деформировано, дорожное полотно испещрено глубокими ямами и неровностями. По словам местных жителей, проезд как личного, так и специального транспорта не только затруднен, но и представляет прямую угрозу безопасности участников дорожного движения.
В числе пострадавших от бездорожья — многодетные семьи, пенсионеры и люди с ограниченными возможностями здоровья. Многочисленные обращения граждан в местные органы власти и профильные ведомства годами оставались без ответа, а меры по организации ремонта приняты не были.
После того как информация о проблеме получила широкий общественный резонанс в Сети, председатель СК РФ поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину детально доложить о ходе процессуальной проверки. Ведомство намерено дать правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дорог, и проконтролировать реализацию права жителей на качественную транспортную инфраструктуру. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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