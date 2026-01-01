В Прикамье суд взыскал более 127 млн рублей за подмену материалов при ремонте федеральных трасс Деньги поступят в бюджет Российской Федерации Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский районный суд Перми удовлетворил иск краевой прокуратуры о солидарном взыскании свыше 127 млн руб. в пользу ФКУ «Уралуправтодор». Средства поступят в федеральный бюджет в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлением. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Согласно материалам дела, руководитель коммерческой организации признан виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В ходе выполнения государственного контракта на ремонт автомобильных дорог фигурант организовал хищение бюджетных средств путём замены предусмотренных проектом дорогостоящих стройматериалов на их дешевые аналоги. Разница в стоимости составила более 127 млн руб. Суд постановил взыскать эту сумму не только с юридического лица, но и с его непосредственного руководителя.

Для гарантии исполнения судебного акта по ходатайству надзорного ведомства судом наложены обеспечительные меры на имущество ответчиков.

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