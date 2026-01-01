В Пермском университете зафиксирован рекордный наплыв абитуриентов Число заявлений выросло на 16% Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Константин Долгановский

Приёмная кампания в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ) вышла на пиковые показатели. По данным на 7 июля, образовательные направления вуза привлекли значительно больше внимания молодежи по сравнению с прошлым годом. Прирост составил 16%, что свидетельствует о растущей востребованности университета.

В абсолютных цифрах приёмные комиссии обработали 9618 обращений от абитуриентов. Для сравнения, прошлогодняя выборка заявлений составляла лишь 8312. Информацию об этом сообщили в пресс-службе ПГНИУ, отметив высокую активность поступающих как на классические программы первого высшего образования, так и на ступени послевузовского обучения — бакалавриат, специалитет, магистратуру и аспирантуру.

Чтобы удовлетворить возросший спрос со стороны молодежи, руководство вуза приняло решение масштабировать набор. Так, в этом учебном году ПГНИУ количество бесплатных мест увеличено на 7% и достигло отметки в 2341 позицию. Ещё 2061 место зарезервировано для студентов-платников.

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