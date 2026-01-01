В Прикамье за полгода получено 5249 уведомлений о начале предпринимательской деятельности Поделиться Твитнуть

управление Роспотребнадзора по Пермскому краю

За первое полугодие 2026 года специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю оказали 8048 государственных услуг, из которых 7706 были предоставлены в электронном виде через ЕПГУ, сообщили в ведомстве.

В частности, было зарегистрировано 5249 уведомлений о начале предпринимательской деятельности; выдано 2760 санитарно-эпидемиологических заключений; зарегистрировано 24 отдельных вида продукции; предоставлено и внесено два изменения в реестр лицензий на использование возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных, а также генно-инженерно-модифицированных организмов III-IV степеней потенциальной опасности в замкнутых системах; предоставлена и внесена информация в реестр лицензий на использование генерирующих источников ионизирующего излучения (10 случаев); предоставлена и внесена информация в реестр лицензий на дезинфекционную деятельность (3 случая).

В рамках межведомственного взаимодействия было направлено 2799 запросов в федеральные органы власти. Все услуги были оказаны в установленные сроки, жалобы от граждан не поступали.

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