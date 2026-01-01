В Перми с 8 и 11 июля изменятся графики некоторых автобусных маршрутов Корректировки затронут маршруты №19, №31, №41, №53, №57 и №77 Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Департамент транспорта Перми объявил, что с 8 июля график отправлений автобусов №41 и №77 изменится в будние дни, а автобуса №53 — в будние и выходные.

С 11 июля, из-за ремонта трамвайных путей на ул. Куйбышева, расписание автобусов №31 и №57 будет пересмотрено.

Маршрут №31 проследует до остановки «Станция Бахаревка», чтобы повысить транспортную доступность этого района.

Для того чтобы компенсировать отсутствие маршрута №31 для пассажиров Липовой горы и ул. Героев Хасана, маршрут №57 изменит свой маршрут. Он будет заезжать на остановку «Липовая гора» и следовать в обоих направлениях.

Кроме того, с 11 июля будет скорректировано расписание автобуса №19 на ул. Встречной. Рейсы с литерой «К» будут ходить до остановки «Тенториум» только в будние дни, когда они наиболее востребованы. В остальные дни все рейсы маршрута №19 будут следовать от центра города до остановки «Улица Куфонина». Пассажиры также могут воспользоваться автобусом №54, который имеет увеличенную вместимость.

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