ИП Чертков Ю.А. уведомляет Избирком ПК по готовности предоставить услуги по размещению и производству предвыборных агитационных материалов

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ИП Чертков Юрий Анатольевич (РПК «Реклама59») уведомляет Избирательную комиссию Пермского края по готовности предоставить услуги по размещению и производству предвыборных агитационных материалов кандидатов на выборы 20 сентября 2026 г. избирательных объединений на платной основе в период проведения выборов в депутаты Законодательного собрания Пермского края 5 созыва 20 сентября 2026 г., в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 20 сентября 2026 г., а также кандидатов на выборах в Пермскую городскую Думу восьмого созыва 20 сентября 2026 г.

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