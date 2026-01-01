Омбудсмен Прикамья помог супруге погибшего участника СВО получить выплаты Женщине отказывали в перечислении средств Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко рассказал о вдове военнослужащего, погибшего на СВО, которая смогла получить все причитающиеся ей выплаты только после обращения к военному прокурору.

Как сообщил омбудсмен, супруга погибшего ветерана спецоперации обратилась к Сапко с жалобой на бездействие воинской части. По её словам, после того как муж сначала пропал без вести, а затем был официально признан погибшим, командование подразделения долгие месяцы игнорировало запросы семьи о начислении положенных мер поддержки.

Для решения проблемы омбудсмен Прикамья направил официальное обращение военному прокурору Объединенной группировки войск.

«Из полученного ответа следовало, что в рамках проведённых надзорных мероприятий по обращению заявительницы, а также по обращениям других военнослужащих и членов их семей, столкнувшихся с похожими ситуациями, в деятельности должностных лиц войсковой части были выявлены нарушения», — пояснил Игорь Сапко.

В результате вопрос был решен положительно: женщина получила все необходимые выплаты в полном объёме.

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