В Перми четырёхлетний мальчик сломал руку на аттракционе Суд обязал ИП выплатить 150 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

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Судебные приставы взыскали компенсацию за травму ребёнка на батуте в Перми, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В конце мая прошлого года произошёл несчастный случай на площади перед Универсальным дворцом спорта. Четырёхлетний мальчик, играя на батуте, спрыгнул со скалодрома и неудачно приземлился. В медицинском учреждении у ребёнка диагностировали закрытый перелом руки, который потребовал операции, а также длительного стационарного и амбулаторного лечения.

Мать мальчика решила, что владелец аттракциона не обеспечил надлежащий уровень безопасности, и подала иск о компенсации вреда, причинённого её сыну.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что индивидуальный предприниматель не обеспечил должный присмотр за посетителями и не принял достаточных мер для предотвращения травм. Хотя надувное игровое оборудование было допущено к эксплуатации контролирующими органами, ответчик не смог доказать наличие постоянного контроля со стороны персонала. Кроме того, инструктаж перед посещением батута, по мнению суда, был проведён формально.

На основании судебного решения в отдел судебных приставов по Мотовилихинскому району ГУФССП России по Пермскому краю поступил исполнительный документ о взыскании с предпринимателя 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и 50 тыс. руб. штрафа за нарушение Закона о защите прав потребителей.

Предприниматель перечислил деньги законному представителю несовершеннолетнего в полном объёме.

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